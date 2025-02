Niente Fable nel 2025? Peccato, ma Microsoft ha una lunga lista di pubblicazioni per l'anno

Ammettiamo che una parte del nostro cervello chiede se per caso il rimando possa essere utile anche per lavorare a una versione PS5 da pubblicare sin dal lancio insieme a quelle Xbox e PC, ma per ora sarebbe solo pura speculazione. Ciò che è meglio fare è ragionare su quanto "rimane" a Microsoft per il 2025 e, facendo due conti, non è certamente poco.

Una data precisa non è stata indicata, chiaramente, e Xbox non ha nemmeno dato dettagli precisi sul motivo del rimando , se non un generico "è la scelta migliore per il gioco" e che c'è grande fiducia nel team di Playground al lavoro su questo GDR.

È stato da poco confermato che Fable , il reboot della serie di Microsoft in sviluppo presso Playground (Forza Horizon), è stato rimandato. Il gioco era previsto per un generico 2025, ma pare che ora editore e sviluppatori abbiano deciso che è meglio prendersi un po' di tempo e arrivare sul mercato nel 2026 .

Gli altri giochi di Microsoft in arrivo nel 2025

Microsoft ha "perso" un grande nome per l'anno in corso, visto che il ritorno di Fable era molto atteso e dava l'impressione di essere il gioco dell'autunno di Xbox, ma questo non significa che non ci sia altro da giocare.

Prima di tutto, Xbox Game Studios ha aperto l'anno con Avowed. Il GDR dovrà probabilmente bastare ai fan del genere per il 2025, ma se vi piacciono altre tipologie di giochi il 2025 si prospetta interessante. Ad esempio, è in arrivo South of Midnight di Compulsion Games che ci porta negli profondo sud degli Stati Uniti in un titolo d'azione e avventura che pare bellissimo da vedere. È previsto per l'8 aprile 2025 solo su PC e Xbox.

Inoltre, sempre come esclusiva PC e Xbox (anche su Game Pass), è in arrivo nel corso dell'anno REPLACED. Si tratta di un gioco d'azione e piattaforme a due dimensioni e mezzo con una incredibile grafica in pixel art e uno stile retro-futuristico molto interessante. Non c'è ancora una data, ma era previsto per il 2024 ed è stato rimandato, quindi speriamo che riesca a farcela entro la fine dell'anno.

Se andiamo oltre le esclusive, Microsoft pubblicherà anche DOOM The Dark Ages, precisamente il 15 maggio, anche su PlayStation 5, insieme a The Outer Worlds 2 (niente data precisa in questo caso). Si tratta di modi per la compagnia di guadagnare, con il supporto di altre conversioni per PS5 di giochi già disponibili su altre piattaforme, come Indiana Jones e l'antico Cerchio, Forza Horizon 4, Age of Empires 2 Remastered e Age of Mythology Retold. Inoltre, non dimentichiamo che Microsoft pubblicherà anche il nuovo Call of Duty.

I prodotti firmati Microsoft non mancano certo e visto che oramai è chiaro che pensare in termini di esclusive console Xbox non ha più senso, non si può nemmeno dire che la compagnia sia a corto di prodotti per il proprio pubblico, visto che una grossa fetta di esso è su PS5.