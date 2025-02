Come gira Monster Hunter Wilds su PS5 Pro? Bene ma non benissimo

Come gira Monster Hunter Wilds su PS5 Pro? Stando all'analisi realizzata da Digital Foundry, bene ma non benissimo: per quanto il titolo Capcom tragga sostanziale vantaggio dalle capacità della nuova console Sony, il risultato finale non è spettacolare com'era lecito attendersi.

A conti fatti, le prestazioni che sono state ottenute su PlayStation 5 Pro sono quelle che ci si immaginava di vedere su PS5 standard, che invece fa molta fatica tanto sul piano della risoluzione quanto sul piano del frame rate, come abbiamo visto poco fa.

Dunque sì, le sensazioni sono positive ma con riserva: la PlayStation Spectral Super Resolution funziona molto meglio della FSR nell'upscaling e produce dunque immagini molto più nitide, specie quando si tratta degli scenari, pur partendo da una risoluzione effettiva di 1080p.

Nella modalità Prestazioni i 60 fotogrammi al secondo vengono mantenuti su PS5 Pro in maniera decisamente più stabile rispetto a PS5 e Xbox Series X, sebbene anche qui il frame rate non sia mai davvero roccioso. Come dimostra l'avanzo prestazionale, tuttavia, è un evidente problema di ottimizzazione.

Purtroppo queste performance richiedono qualche sacrificio, nello specifico l'impiego della screen space reflection al posto dei riflessi in ray tracing, che sono invece presenti nella modalità Bilanciata e nella modalità Risoluzione, spinta fino a 1944p di media e capace di mantenere i 30 fps fissi nella maggior parte dei casi.