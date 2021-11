Nintendo conferma la chiusura degli uffici in California e Toronto

Nintendo ha annunciato ufficialmente la chiusura degli uffici di Redwood City, in California, e di Toronto, in Ontario. La notizia circolava ormai da giorni in attesa di una conferma da parte dell'azienda.

Un report parlava appunto della chiusura degli uffici Nintendo in California e a Toronto sulla base delle testimonianze dei dipendenti, che a quanto pare verranno trasferiti nelle sedi di Redmond e Vancouver.

"Le sedi centrali di Nintendo of America si trovano a Redmond e Vancouver. Stiamo trasferendo un maggior numero di impiegati e operazioni presso questi quartier generali e di conseguenza chiuderemo gli uffici satelliti di Toronto e Redwood City nel corso del tempo", recita un comunicato dell'azienda.

"Devon Pritchard, executive vice president della divisione Business Affairs and Publisher Relations per Nintendo of America, assumerà ad interim il controllo della divisione Sales, Marketing and Communications dopo la partenza di Nick Chavez", continua il documento. "Miss Pritchard supervisionerà la strategia delle vendite, il marketing e le comunicazioni per USA e Canada."

Naturalmente le persone che lavoravano presso gli uffici che sono stati chiusi non hanno preso la notizia con grande entusiasmo, anzi secondo il report di Kotaku sono piuttosto indispettite da questa strategia.