Nintendo Switch, Metroid Prime 4 e i piani per l'E3 2020 svelati in una serie di disegni su Flipnote?

Nintendo potrebbe aver fatto trapelare alcuni dettagli sui piani che erano previsti per l'E3 2020 attraverso delle immagini eseguite con Flipnote Studio, cosa che di per sé è già abbastanza assurda, ma considerando che all'interno emergono dettagli molto interessanti come Metroid Prime 4 e altri giochi proviamo a dedurne qualcosa.

L'immagine in questione, che vedete riportata qui sotto, sembra essere creata con Flipnote Studio ma su un Nintendo Switch. Questo è già un elemento di discussione, visto che l'applicazione è stata rilasciata per Nintendo DSi ma al momento non è presente su Switch, dunque potrebbe essere in sviluppo e prossima al rilascio.

Le cose più interessanti, tuttavia, emergono proprio all'interno del disegno. Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di una serie di indizi sui contenuti previsti per quello che doveva essere l'evento E3 2020, ovviamente prima che questo venisse cancellato. L'idea deriva ovviamente dal primo disegno, dove è ben visibile il riferimento all'evento.

In questo, una figura che potrebbe essere Miyamoto o forse Koizumi sta presentando qualcosa che sembra avere a che fare con Super Mario, più precisamente Super Mario Odyssey, anche se ovviamente viene subito da pensare alle recenti voci su Super Mario 3D World Deluxe, un nuovo Paper Mario e remaster di Mario Galaxy, 64 e Sunshine su Nintendo Switch.

Andando avanti, la seconda immagine sembra un riferimento a Metroid Prime 4, che potrebbe aver avuto uno spazio dedicato nel corso della presentazione prevista. Quella successiva fa pensare ovviamente a Pikmin 4, mentre quella dopo ancora mostra alcuni personaggi di Paper Mario. A seguire chiaramente Pokémon e poi un riferimento a Giftpia, un vecchio RPG uscito originariamente su Gamecube.

Ovviamente prendete il tutto come voce di corridoio della tipologia più selvaggia possibile, ma l'immagine è emersa prima del primo aprile, dunque chissà, tutto può essere. Secondo quanto riferito anche su ResetEra, l'immagine in questione, insieme ad altre, sarebbero state trafugate da server Nintendo, ma ovviamente è difficile dare credito a tutta la questione.