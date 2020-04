GTA e Red Dead Online, Rockstar devolverà il 5% degli incassi per il Coronavirus

Rockstar Games ha annunciato che devolverà il 5% degli incassi di GTA Online e Red Dead Online per contribuire al contrasto del Coronavirus.

"La community di Rockstar Games è al centro di tutto quello che facciamo" recita il comunicato ufficiale. "Amiamo vedere i giocatori immersi nell'esplorazione dei nostri mondi virtuali e connessi ad altri nell'ambito di una squadra."

"Mentre i nostri team si trovano ad affrontare questo periodo difficile, non possiamo fare a meno di vedere come le comunità locali in Nord America, Regno Unito, India e oltre siano profondamente colpite da quanto sta accadendo."

"Le piccole attività hanno chiuso i battenti, e chi non ha la possibilità di accedere al supporto del governo si trova in grande difficoltà. La strada che abbiamo davanti sarà impervia e vogliamo dare una mano come possiamo."

"A partire dal 1 aprile e fino alla fine di maggio, il 5% delle entrate derivanti dagli acquisti effettuati nei nostri giochi online, GTA Online e Red Dead Online, verrà donato per sostenere le misure di soccorso per il COVID-19."

"Questi fondi verranno utilizzati per aiutare le comunità locali e le attività in difficoltà per via dell'impatto del COVID-19, sia direttamente che supportando alcune delle straordinarie organizzazioni che sono in prima linea nell'aiutare le vittime della crisi."

"Man mano che si andrà avanti, condivideremo maggiori dettagli circa queste operazioni."