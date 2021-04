Nintendo Switch: quasi 20 milioni di unità vendute in Giappone, domina la classifica

Nintendo Switch è vicinissimo a superare i 20 milioni di unità vendute in Giappone: la console ibrida domina la classifica nipponica con i suoi due modelli ma anche e soprattutto sul fronte software.

Monster Hunter Rise si conferma infatti al comando di una top 10 completamente monopolizzata dalle uscite per Switch, che non lascia il minimo spazio alle altre piattaforme.

Tempo fa un analista ha detto che Nintendo Switch ha spazzato via PlayStation in Giappone, e queste rilevazioni non fanno che confermare questa tesi, quantomeno in attesa che le scorte di PS5 aumentino.

Classifica software giapponese, settimana dal 5 all'11 aprile 2021