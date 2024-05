Nintendo World Championships: NES Edition, da panico la competizione speedrun di Nintendo

Nintendo ha annunciato Nintendo World Championships: NES Edition , disponiile dal 18 luglio 2024 per 29,99€. Si tratta di una competizione mondiale che si svolgerà su Nintendo Switch, dai salotti di tutto il mondo: "Quanto velocemente riusciresti a raccogliere una serie di monete in Super Mario Bros.? O afferrare la spada all'inizio di The Legend of Zelda? O completare l'intero primo livello di Super Mario Bros. 3? Potresti farlo più velocemente dei tuoi amici? Ok, puoi farlo più velocemente del resto del mondo?" Si chiede Nintendo. Ai giocatori l'onere di rispondere.

Le sfide

Un'immagine del gioco

Le sfide proposte dai Nintendo World Championships: NES Edition riguardano diversi blockbuster dell'epoca NES. Si parla di 150 sfide speedrun da combattere in tredici classici, che potete rigiocare per riscaldarvi un po' stabilendo e battendo i tuoi tempi migliori nella modalità Sfide lampo per giocatore singolo, sbloccando nuove sfide e spille commemorative lungo il percorso. Se volete c'è anche la modalità multigiocatore in locale, per chi ama le sfide dal vivo.

Vediamo quali sono i titoli che faranno parte della competizione:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby's Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Chi ha un passato con il NES potrà prepararsi per il Nintendo World Championships: NES Edition - Set Deluxe, anch'esso disponibile dal 18 luglio. Si tratta di un bundle in edizione speciale che include una versione fisica del gioco, un set di 5 spille collezionabili, un set di 13 carte illustrate che commemorano ciascuno dei classici NES presenti e una riproduzione del leggendario NES Game Pak color oro (solo per l'esposizione, supporto incluso) per commemorare l'evento originale del Nintendo World Championships del 1990.