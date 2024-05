Starfield: l'update di maggio introduce una nuova inquadratura in terza persona nei dialoghi

Tra le tante novità in arrivo per Starfield con l'update di maggio c'è anche l'introduzione di una nuova inquadratura in terza persona, che può rimanere fissa anche durante i dialoghi, invece di effettuare la classica zoomata ravvicinata in stile Bethesda, e l'effetto a quanto pare risulta molto piacevole.

Alcuni utenti hanno avuto modo di testare la funzionalità in anticipo, poiché il grosso aggiornamento di maggio è disponibile in beta per coloro che hanno attivato la caratteristica su Steam, e le prime impressioni da parte di chi la sta provando sono molto positive.

In sostanza, invece di effettuare il classico stacco con inquadratura ravvicinata sui volti dei personaggi come nella tradizione dei giochi Bethesda, questa opzione consente di mantenere sempre la visuale in terza persona, senza effettuare stacchi e favorendo in questo modo anche l'immedesimazione, almeno secondo vari utenti.