Hi-Fi Rush: riemerse delle foto celebrative con Phil Spencer e Tango Gameworks

Una delle caratteristiche della rete che ormai abbiamo tutti imparato ad amare e odiare allo stesso tempo è che non dimentica niente. Ad esempio nelle scorse ore sono riemerse alcune foto che mostrano Phil Spencer e il team Xbox in visita a Tango Gameworks per celebrare il successo di Hi-Fi Rush, gioco lanciato a sorpresa all'inizio del 2023 che ha avuto una grande risonanza nell'industria, o almeno così sembrava, tanto che i giocatori hanno iniziato a chiedere altri lanci del genere.

Microsoft stessa lo ha definito in più occasioni un successo e proprio la visita di Spencer allo studio di sviluppo era stata letta dai più come il coronamento del sogno di Xbox di avere finalmente una software house giapponese di alto livello. Invece sappiamo tutti com'è andata a finire, visto che ieri è stata annunciata la chiusura di quattro Xbox Game Studios, tra i quali proprio Tango Gameworks, nello sgomento generale.