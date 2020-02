Nioh 2, la demo finale ha una data di uscita

Nioh 2 offre agli utenti un'ultima possibilità di provare il gioco prima della sua uscita in forma definitiva, con Koei Tecmo che ha annunciato la data di lancio dell'ultima versione di prova, denominata Final Demo, per il 28 febbraio 2020, un paio di settimane prima dell'uscita del gioco sul mercato.



Si tratta di una demo disponibile per un periodo di tempo limitato: la Final Demo di Nioh 2 potrà essere scaricata e provata solo dal 28 febbraio al primo marzo, dunque non ci sarà molto tempo per giocarci. Da notare che il personaggio creato nel corso di questa sessione di demo potrò essere poi recuperato e utilizzato nella versione definitiva e completa di Nioh 2, la cui data di uscita è fissata per il 13 marzo, senza ritardi visto che il gioco è entrato in fase gold proprio in questi giorni.



Nioh 2 apporta diverse evoluzioni alla già ottima struttura del primo capitolo, espandendola con un sistema di combattimento più ricco e profondo, oltre ovviamente a storia e ambientazioni nuove. Troveremo dunque nuove abilità, nuove tipologie di armi, ulteriori meccaniche di gameplay e nuovi nemici in Nioh 2, oltre alla possibilità di trasformarci in Yokai per implementare nuovi stili di combattimento.



Nioh 2, la cui durata sarà simile a quella del primo capitolo, rappresenta un prequel di quest'ultimo, mettendo in scena eventi precedenti a quelli visti nel primo capitolo, con il Giappone feudale dilaniato da numerose guerre per il controllo del territorio.