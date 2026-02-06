Nioh 3 è disponibile da oggi e il trailer di lancio ci invita nel nuovo capitolo

Team Ninja e Koei Tecmo ci ricordano che Nioh 3 è disponibile da oggi con il nuovo trailer di lancio ufficiale che ci introduce al meglio all'interno di questo nuovo capitolo dell'action RPG con elementi souls-like e ambientazioni storica-mitologica.

"Conquista il Crogiolo e diventa Shogun" è lo stringato messaggio che il publisher ha associato al trailer come descrizione ufficiale, ma in effetti non c'è davvero molto altro da aggiungere: il video mostra un veloce montaggio di scene di gioco che si incentrano ovviamente soprattutto su scontri con colossali e terrificanti boss.

"Attraversa i cancelli, conquista il crogiolo, affronta l'inferno stesso" sono le semplici e amichevoli indicazioni fornite nel trailer da alcune frasi che si alternano a scene di scontri e battaglia varie, tanto per farci entrare nel giusto spirito.