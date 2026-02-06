Nioh 3 è disponibile da oggi e il trailer di lancio ci invita nel nuovo capitolo

Team Ninja e Koei Tecmo ci ricordano che Nioh 3 è disponibile da oggi con il nuovo trailer di lancio ufficiale che ci introduce al meglio all'interno di questo nuovo capitolo dell'action RPG con elementi souls-like e ambientazioni storica-mitologica.
"Conquista il Crogiolo e diventa Shogun" è lo stringato messaggio che il publisher ha associato al trailer come descrizione ufficiale, ma in effetti non c'è davvero molto altro da aggiungere: il video mostra un veloce montaggio di scene di gioco che si incentrano ovviamente soprattutto su scontri con colossali e terrificanti boss.
"Attraversa i cancelli, conquista il crogiolo, affronta l'inferno stesso" sono le semplici e amichevoli indicazioni fornite nel trailer da alcune frasi che si alternano a scene di scontri e battaglia varie, tanto per farci entrare nel giusto spirito.
Una nuova dose di souls-like con ambientazione nipponica
Nioh 3 è dunque disponibile da oggi, venerdì 6 febbraio, su PC e PS5, e potete già provarlo liberamente attraverso la demo gratuita distribuita nei giorni scorsi, che peraltro sembra anche indicare che c'è grande attesa per il titolo in questione, considerando la quantità di download raggiunti da questa.
Il terzo capitolo rappresenta una ulteriore evoluzione della formula perfezionata con i primi due capitoli, incentrata su scontri impegnativi e crescita del personaggio, in questo caso innestati all'interno di un'ambientazione che si fa più aperta in stile open world.
La storia è ambientata nel periodo Bakumatsu, un momento di grandi sconvolgimenti nella storia reale del Giappone, corrispondente all'apertura all'occidente e l'avvio di una nuova era con influssi che provengono dall'estero, nonché il periodo finale dei samurai.
In Nioh 3 il tutto assume dei contorni più particolari in quanto gli elementi storici vengono fusi con mitologia e ricostruzioni fantastiche, dando origine a un'ambientazione davvero di grande impatto.
Una nuova era distorta emerge dopo che Kunimatsu, caduto ormai nell'oscurità, si proclama lo shogun eterno, dando origine a una grande corruzione che dilaga su tutto il Giappone e con la sola zona di Kyoto che sembra resistere, protetta dagli alberi sacri. In questa situazione ci troviamo ad agire nella storia di Nioh 3.