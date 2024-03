No Rest for the Wicked, un nuovo trailer panoramico da Moon Studios

Non solo: il team di sviluppo si è anche prestato a una breve intervista durante l'evento, fornendo ulteriori dettagli e dando appuntamento a tutti i giocatori al prossimo 18 aprile per il lancio di No Rest for the Wicked in accesso anticipato su Steam.

No Rest for the Wicked è stato presentato nel corso del Future Games Show 2024 con un nuovo trailer panoramico che sintetizza le ultime informazioni rivelate da Moon Studios in merito al loro promettente action RPG.

Un progetto fondamentale

Annunciato ai The Game Awards 2023, No Rest for the Wicked è il nuovo gioco di Moon Studios e si pone come un progetto fondamentale per il talentuoso team autore di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps.

Trattandosi infatti di una realtà indipendente, è chiaro che dalle sorti di questo titolo dipenderà il futuro dello studio, che ha voluto rischiare puntando su di un'esperienza molto diversa rispetto a quanto realizzato finora.