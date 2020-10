Nvidia GeForce RTX 3090 fa girare Horizon Zero Dawn e The Witcher 3 in 8K / 30fps

Lo youtuber Bang4BuckPC Gamer ha pubblicato alcuni video in cui mostra dei test fatti con dei giochi PC moderni e la Nvidia GeForce 3090. Come girano in 8K? Bene, anche troppo. I test sono stati effettuali su Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn e Final Fantasy XV. Tutti hanno raggiunto tranquillamente i 30fps, superandoli nella maggior parte dei casi, pure a una risoluzione così elevata.

Per Horizon Zero Dawn sono state utilizzate delle impostazioni miste con il dettaglio che oscillava tra Alto e Ultra, impostazioni superiori a quelle della versione PS4 Pro, dove il gioco girà in 4K non nativi. Ogni tanto si sono verificati dei cali di framerate a 27, ma è comunque accettabile, vista l'impresa.

In Final Fantasy XV è stato usato il DLSS ed è stato disattivato il VXAO di Nvidia. Tutte le altre impostazioni erano invece al massimo. In 8K nativo il gioco è andato a una media di 35-40fpps. Un risultato simile si è avuto con The Witcher 3: Wild Hunt, che a dettaglio massimo ha superato senza fatica i 35fps, attestandosi intorno ai 40fps.

Crysis 3, infine, si è comportato lo stesso molto bene. Con impostazioni alte ha mantenuto i 40fps, anche se aumentando il dettaglio ha faticato un po' di più.