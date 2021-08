Nvidia: parte della presentazione di Omniverse con il CEO in cucina era un fake in CG

Ricordate la presentazione del sistema Nvidia Omniverse lo scorso aprile con il CEO della compagnia, Jensen Huang, in cucina? Ebbene, parte di tale evento era sostanzialmente un fake costruito in computer grafica.

La questione è stata svelata solo di recente, durante un panel di Nvidia per il Siggraph 2021, a dimostrazione di come l'esperimento sia perfettamente riuscito, visto che nessuno sembra essersene accorto. Come dimostra il video riportato qui sopra, parte dell'evento era costruito in computer grafica.

Si è trattato di un ottimo sistema per dimostrare proprio le capacità dei tool Omniverse per la costruzione di ambienti virtuali in 3D: attraverso tale software e hardware Nvidia, i tecnici hanno costruito delle copie digitali in computer grafica sia di Jensen Huang che della cucina circostante, inserendole all'interno della presentazione.

Le versioni in computer grafica sono visibili per soltanto 14 secondi nel corso della presentazione, ma inserite all'interno del keynote non sono state notate proprio per l'ottima qualità della ricostruzione video in 3D, a dimostrazione del funzionamento della tecnologia utilizzata.

In pratica, è come se si trattasse della realizzazione della bizzarra teoria che era emersa l'anno scorso per la presentazione di PS5, che secondo alcuni utenti conteneva presentatori e ospiti in CG, solo che tale questione venne smentita da Sony, mentre in questo caso è tutto vero e pare che nessuno se ne sia accorto.

Se non altro, è un modo molto efficace per mostrare in maniera diretta i risultati di Nvidia Omniverse e le tecnologie della compagnia, che hanno peraltro portato il CEO Jensen Huang ha ricevere il prestigioso Robert N. Noyce Award dalla SIA.