OD, Hideo Kojima ha parlato del ruolo di Jordan Peele nello sviluppo del gioco

Hideo Kojima ha parlato su YouTube del ruolo di Jordan Peele nello sviluppo di OD, l'ancora misteriosa esperienza a tinte horror che Kojima Productions sta realizzando in esclusiva per PC e Xbox Series X|S.

Dopo aver raccontato della cerimonia purificatrice in compagnia di Phil Spencer, Kojima ha spiegato che lui e il celebre regista americano si sono incontrati nel suo podcast e "hanno scoperto di essere fan l'uno dell'altro, per poi incontrarsi varie volte e discutere di eventuali progetti insieme."

Stando alle parole del game director giapponese, Peele "parteciperà in modo creativo" all'esperienza ma non interpreterà un personaggio del gioco, come accaduto ad esempio con Guillermo del Toro in Death Stranding.

Tuttavia, per il momento la reale natura del contributo del regista è ancora avvolta dal mistero e Kojima ha confessato che finirebbe nei guai se rivelasse qualcosa di più. Insomma, dovremo attendere un po' per scoprire come stanno le cose.