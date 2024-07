Odiate il matchmaking basato sull'abilità di Call of Duty? No, non è vero, in realtà vi piace dice Activision

Activision all'inizio di quest'anno ha spiegato in modo più chiaro come funziona l'SBMM in Call of Duty e, ora, ha condiviso nuove considerazioni, affermando in breve che anche se molti utenti affermano il contrario, in realtà in media l'SBMM è apprezzato .

Alcuni giocatori però affermano che non è un buon approccio se si gioca in modo casual. Sarebbe meglio potersi ritrovare in match dove alle volte si vince molto facilmente e match nei quali invece si viene distrutti in pochi instanti.

Le scoperte di Activision sull'uso dell'SBMM in Call of Duty

In un documento da 25 pagine con grafici e tabelle, che è incredibile per il semplice fatto che esiste, vengono spiegate in modo dettagliato varie componenti del gioco, persino concetti come "skill", tracciamento delle eliminazioni per minuto e non solo.

Parte di quanto viene detto era già stato spiegato, ma la parte curiosa è che Activision ha fatto dei test a inizio 2024 e in segreto ha ridotto l'impatto del SBMM all'interno delle partite di Call of Duty, per vedere la reazione dei giocatori. Il tutto è avvenuto nel Nord America all'interno di Modern Warfare 3 e la diminuzione dell'impatto del'SBMM è stata del 50%.

Il risultato? Oltre il 90% dei giocatori i cui match avevano un SBMM ridotto del 50% hanno giocato meno tempo a Call of Duty. Solo i giocatori più bravi non hanno cambiato il proprio tempo di gioco, visto che comunque vincevano. La conclusione è che i match senza un buon SBMM avvantaggiano i giocatori più bravi e rendono l'esperienza di gioco meno divertente per chi è di medio o basso livello.

Parlando sempre del videogioco, Call of Duty ha venduto contenuti creati con l'IA, per un report che fa luce sui licenziamenti di Activision.