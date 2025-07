OnePlus sotto indagine? Sospetti trasferimenti di dati in Cina senza il consenso degli utenti

Due membri del Congresso statunitense hanno richiesto un'indagine su OnePlus . La casa produttrice cinese è infatti sospettata di raccogliere e trasmettere i dati degli utenti verso server cinesi, senza il loro consenso, mettendo quindi a rischio la privacy e la sicurezza delle persone. Le preoccupazioni sorgono da un'analisi presentata al Comitato della Camera per il Partito Comunista Cinese. Pare infatti che i dispositivi OnePlus siano configurati per raccogliere informazioni personali da inviare automaticamente ai server della Cina. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

L’indagine su OnePlus

Dall'analisi emerge che gli smartphone OnePlus sono stati configurati proprio per raccogliere quantità impressionanti di dati sensibili da trasferire automaticamente ai server cinesi. John Moolenaar, rappresentante repubblicano, e Raja Krishnamoorthi, democratico dell'Illinois, hanno scritto una lettera ufficiale al Dipartimento del Commercio esprimendo le loro forti preoccupazioni in merito.

OnePlus potrebbe essere indagata per trasferimento di dati sensibili

I due congressisti hanno richiesto l'inserimento di OnePlus nella Entity List, lista già "conosciuta" da Huawei (quest'ultima praticamente esclusa dal mercato statunitense con diverse sanzioni), TikTok e altre aziende. Di conseguenza, subentrerebbero limitazioni molto importanti che impatterebbero sul mercato occidentale.

Al momento OnePlus non ha rilasciato dichiarazioni, tuttavia le richieste dei due parlamentari si traducono in una crescente preoccupazione legata in particolare al mercato cinese e ai vari prodotti tecnologici in commercio. Una tensione che continua a crescere, dato che sempre più utenti sono preoccupati per la propria privacy.