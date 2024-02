Palworld: una mod consente di giocarci in prima persona

Tra le tante mod per la versione PC di Palworld uscite in queste settimane, chiaramente non poteva mancarne una che permette di passare dalla visuale in terza a quella in prima persona.

Realizzata da Cristiferbeast, la "First Person Mod" fa esattamente quello che vi aspettate, ovvero modifica il tipo di telecamera utilizzata premendo Alt + C dalla tastiera, mentre con Alt + V si torna alla visualizzazione classica alle spalle del o della protagonista. Una modifica semplice, ma la nuova prospettiva può offrire un'esperienza completamente differente, come possiamo vedere nel filmato qui sotto.

Se siete interessati, trovate la mod su NexusMod a questo indirizzo, corredata delle istruzioni per l'installazione. Chiaramente, dato che Palworld è stato realizzato con in mente la prospettiva in terza persona, è lecito aspettarsi qualche bug o in ogni caso un'esperienza non perfettamente ottimizzata.