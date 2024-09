Palworld per PS5 spunta dall'elenco dei giochi presenti al Tokyo Game Show 2024

Palworld è in arrivo su PlayStation 5, almeno stando all'elenco dei giochi presenti al Tokyo Game Show 2024 pubblicato dalla CESA (Computer Entertainment Supplier's Association). Considerando che si tratta di un elenco ufficiale, le possibilità di errore sono davvero poche, anche se va specificato che non è detto che sia definitivo, quindi alcune cose potrebbero cambiare, alcuni giochi potrebbero non essere presentati al pubblico e altri potrebbero semplicemente non esserci per vari motivi.