PayDay 3, Remnant II e Warhammer 40.000: Space Marine 2 confermati entro il 31 marzo 2024

Durante il suo recente resoconto finanziario, Embracer Group ha confermato che entro il 31 marzo 2024 saranno lanciati PayDay 3, Remnant II e Warhammer 40.000: Space Marine 2. La data indicata è quella di chiusura dell'attuale anno fiscale.

Un quarto gioco tripla A, inizialmente previsto per lo stesso periodo, pare essere stato spostato all'anno fiscale successivo, ossia il 2024/2025. Purtroppo non è stato svelato il nome del gioco.

Questo è quanto, nel senso che non è stato detto niente di più preciso sui tre attesissimi giochi. Immaginiamo comunque che saranno presentati nei prossimi mesi in maniera più diffusa. Di PayDay 3 si sa già che qualcosa di grosso è in arrivo, mentre gli altri potrebbero essere inclusi in alcuni degli eventi estivi di fine maggio / giugno. Staremo a vedere.

Embracer ha anche svelato che le vendite di Metro Exodus e quelle di Dead Island 2, con entrambi i giochi che hanno fatto molto bene.