Starfield: fan chiedono a Bethesda di commemorare un giocatore morto

Alcuni fan di Starfield hanno fatto a Bethesda una richiesta davvero particolare, quella di commemorare in gioco un videogiocatore morto prima di avere la possibilità di giocare all'atteso gioco di ruolo spaziale, chiamato Alex Hay.

A marzo 2023, Alex Hay aveva espresso su Reddit la sua tristezza per l'annuncio della data d'uscita di Starfield, svelando che i medici avevano interrotto le sue terapie per un cancro al rene e che in quel momento era in terapia del dolore in attesa di morire. Scrisse che aveva seguito Starfield per anni e sperava di poterci giocare prima della fine, ma che non ce l'avrebbe sicuramente fatta a resistere fino al 6 settembre 2023, data di lancio del gioco. Hay ha quindi chiesto agli altri giocatori di goderselo anche per lui. Nei giorni successi è purtroppo deceduto. Aveva 35 anni.

Parte della comunità, colpita dalla storia, ha quindi iniziato a chiedere a Bethesda di creare un qualche tributo in gioco per Hay. Per ora le richieste erano legate a una campagna Twitter portata avanti sotto l'hashtag #AlexInStarfield, mai diventata virale, ma a quanto pare conosciuta da Bethesda, almeno stando a quanto riportato dallo youtuber Light, dedito alle cose della compagnia di Todd Howard. Sempre Light ha poi riportato che Bethesda starebbe lavorando effettivamente a un tributo per Hay, anche se non ha saputo dire in cosa consisterà.

Per adesso non c'è niente di confermato e non è detto nemmeno che il tributo possa essere presente al lancio nel gioco. Comunque sia immaginiamo che la comunità sarà molto attenta sul punto e verificherà che Bethesda abbia fatto qualcosa per la memoria di Hay. Del resto la compagnia ha già accolto diverse richieste simili nel suo passato. Ad esempio ha inserito un tributo al fratello deceduto di un giocatore in Nuka World, il DLC di Fallout 4.

La comunità di Bethesda è molto attenta a questi gesti. Ad esempio è stato già chiesto che in The Elder Scrolls VI venga incluso un tributo a Colton "Colt" Meredith, un grande fan di The Elder Scrolls V: Skyrim morto nel 2020.