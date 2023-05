Genshin Impact: versione 3.7 disponibile con Kirara, 600 Primogemme gratis e bundle del PS Plus

Hoyoverse ha pubblicato oggi l'update 3.7 di Genshin Impact, introducendo come da tradizione nuovi eventi a tempo limitato, missioni principali e secondarie, nonché il nuovo personaggio giocabile Kirara. Facciamo un riepilogo delle aggiunte dell'aggiornamento.

La versione 3.7 di Genshin Impact si intitola "A Duello! Invokatore Inviktus!" e porta con sé tante novità per quanto riguarda il gioco di carte Invokazione del Genio, in primis l'aggiunta di un gran numero di carte, come quelle degli archon Venti, Zhongli, Raiden Shogun e Nahida, nonché una modalità semi-competitiva.

Anche le nuove missioni saranno all'insegna del GCC di Genshin Impact, e ruoteranno intorno a un grande evento di Invokazione del Genio, con i giocatori che nel mentre dovranno fare luce su un mistero e faranno la conoscenza di Charlotte, una giornalista proveniente da Fontaine e probabile nuovo personaggio che verrà introdotto assieme a questa regione con la versione 4.0 di agosto. A tal proposito ecco un teaser trailer di Fontaine.

L'evento principale dell'update 3.7 di Genshin Impact è "Duel The Summoners' Summit" che includerà sfide di ogni genere, tra combattimenti con sfide speciali a prove a tempo, nonché prove legate a Invokazione del Genio. In palio c'è il nuovo arco 4 stelle Ibis Piercer, Primogemme e altro ancora.

La versione 3.7 come da tradizione sarà divisa in due fasi con due banner ciascuno. Nella prima parte vedremo il ritorno di Yoimiya e Yae Miko, assieme al debutto di Kirara, un personaggio 4 stelle Dendro che può elargire scudi alla squadra. Nella seconda fase sarà il turno di Kaedehara Kazuha e Alhaitham.

Una volta effettuato l'accesso a Genshin Impact, i giocatori potranno riscattare subito 600 Primogemme gratis come bonus di compensazione per la manutenzione dei server avvenuta durante la notte.

Inoltre, segnaliamo che i giocatori abbonati a PlayStation Plus possono riscattare dal PlayStation Store un bundle gratis che include i seguenti contenuti: