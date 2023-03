Persona: nuovi port, remake e spin-off in arrivo, dice il producer

Il producer di Persona, Kazuhisa Wada, ha rivelato che Atlus sta lavorando alla realizzazione di nuovi port, remake e spin-off dedicati alla serie, al fine di aumentare ulteriormente la popolarità del franchise presso gli appassionati.

L'annuncio di Persona 5: The Phantom X per iOS e Android rientra probabilmente nell'ambito in questa strategia, sebbene Wada abbia chiarito che al momento non può ancora rivelare quanti e quali progetti siano in cantiere.

"Stiamo lavorando a varie soluzioni per offrire la serie Persona a un pubblico più ampio", ha spiegato il producer, aggiungendo di non poter rivelare dettagli specifici ma che è questo il motivo dietro la recente pubblicazione delle remaster di Persona 3 Portable e Persona 4: Golden.

Lo scorso dicembre Atlus ha annunciato che Persona 5 Royal ha totalizzato vendite per 3,3 milioni di copie, 8,3 milioni considerando edizioni e spin-off, dunque è chiaro che il brand sta funzionando molto bene e la casa giapponese deve approfittarne.

Peraltro Wada ha chiarito che l'intenzione non è solo quella di sfruttare il grande successo dell'ultimo capitolo, bensì evidentemente di arricchire il franchise con nuovi episodi che tuttavia al momento sono ancora coperti dal mistero.