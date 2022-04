PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di maggio 2022 svelati da un leak?

Un leak potrebbe aver svelato in anticipo i giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus in dirittura d'arrivo a maggio 2022 per gli abbonati al servizio di Sony. Come da tradizione ormai a poche ore dall'annuncio ufficiale, che salvo imprevisti avverrà domani pomeriggio, il noto leaker billbil-kun ha svelato l'elenco dei possibili titoli gratuiti, che a quanto pare saranno FIFA 22 per PS5 e PS4, Curse of the Dead Gods per PS4 e Tribes of Midgard per PS5 e PS4.

La soffiata per il momento va presa come una semplice indiscrezione senza conferma ufficiale, ma come accennato in apertura a lanciarla è stato il solito Billbil-kun tramite le pagine di Dealabs.com, che nei mesi scorsi ha più volte svelato in anticipo la line-up del PS Plus e dunque possiamo considerarlo una fonte piuttosto attendibile.

Per saperlo con certezza in ogni caso non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Sony. Non c'è una data ufficiale per l'annuncio dei giochi gratis del PlayStation Plus, ma solitamente i nuovi giochi del PS Plus vengono presentati l'ultimo mercoledì del mese. Dunque l'annuncio, salvo imprevisti, avverrà domani, mercoledì 27 aprile alle 17:30 (ora italiana).

I presunti giochi gratis per PS4 e PS5 del PlayStation Plus di maggio 2022

FIFA 22 non ha davvero bisogno di presentazioni dato che parliamo dell'ultima iterazione della celebre serie di giochi di calcio di EA Sports. Tra le novità dell'edizione del 2022 troviamo un'intelligenza artificiale rivista per i portieri, una nuova fisica per la palla, la meccanica dello "Scatto bruciante" e nuove tattiche offensive. Per saperne di più, ecco la nostra recensione di FIFA 22.

Curse of the Dead Gods è un roguelike con visuale isometrica ricco di stile disponibile su PS5 e PS4 dallo scorso anno. Nei panni di un esploratore senza nome dovremo farci strada in un tempio azteco maledetto, con trappole dietro ogni angolo e decine e decine di creature deformi e inquietanti ad attenderci. Dovremo farci strada usando un vasto arsenale di armi, tra cui spade, lance, archi e pistole, stando attenti alle maledizioni che ci colpiranno, con effetti permanenti per tutta la partita. Ecco la nostra recensione di Curse of the Dead Gods.

Infine, Tribes of Midgard è un gioco cooperativo che presenta un riuscito mix di elementi di azione, survival e roguelite. I giocatori dovranno collaborare per difendere il proprio villaggio da orde di invasori, come spiriti e bruti giganteschi, ed esplorare le terre selvagge di Midgard per raccogliere risorse preziose, sconfiggere bestie mistiche e affrontare possenti avversari.

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratis del PS Plus di aprile 2022 per PS5 e PS4, che includono Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire e infine Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.