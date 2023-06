PlayStation Plus: streaming dei giochi PS5 in arrivo nel tier Premium

Durante una nostra recente intervista a Nick McGuire, vicepresidente dei servizi di Sony Interactive Entertainment, abbiamo scoperto che lo streaming dei giochi PS5 è in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, nel prossimo periodo.

Secondo quanto riferito da McGuire nella nostra intervista sul futuro di PlayStation Plus, la funzionalità sarebbe attualmente in fase di testing e dovrebbe dunque essere rilasciata al pubblico nei prossimi mesi come caratteristica esclusiva di PlayStation Plus Premium, dunque il tier massimo tra i servizi in abbonamento di Sony.

Alla nostra richiesta specifica sul fatto che i giochi PS5 siano giocabili via PC in cloud, McGuire ha risposto di no: a quanto pare, questo sistema di gioco in streaming per i titoli PS5 sarà utilizzabile solo su PS5 stessa, a quanto pare.

Gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno dunque utilizzare i giochi PS5 in cloud streaming sia per quanto riguarda le prove a tempo dei titoli offerti in trial su PlayStation Plus, che per quanto riguarda i giochi digitali che appartengono alla libreria in possesso degli utenti stessi, oltre che per i giochi che fanno parte del catalogo PlayStation Plus.

Non sono ancora chiarissimi i contorni di questa iniziativa, ma viene da pensare che lo streaming esteso ai giochi PS5 e attualmente utilizzabile solo su PS5 stessa sia forse una mossa in preparazione dell'uso di questi titoli su PlayStation Q, la "console portatile" studiata da Sony proprio per il cloud gaming, ma questa al momento è solo una supposizione.

Nel frattempo, proprio in questi minuti sono stati annunciati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023.