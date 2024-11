PlayStation Pulse Elite ed Explore in offerta per il Black Friday? Un leaker anticipa gli sconti ufficiali

In entrambi i casi si parlerebbe del primo sconto ufficiale da parte della compagnia su questi accessori. Nel caso delle Pulse Elite il prezzo passerà da 149,99 euro a 129,99 euro , con uno di circa il 13%. Ben più interessante e corposa la riduzione per le Pulse Explore, che passeranno da 219,99 euro a 139,99 o 149,99 euro , con uno sconto circa del 36%. Nel caso delle Pulse Elite, non parliamo di un'offerta particolarmente interessante, specie considerando che già ora è possibile trovarle a un prezzo più basso nei negozi, come ad esempio su Amazon.it.

Sconti anche su PlayStation VR 2, DualSense e console

PlayStation Pulse Elite sono cuffie wireless over-ear con microfono integrato progettate per offire un'esperienza audio immersiva durante le sessioni di gioco. Dispongono di driver magnetici planari per garantire la miglior distorsione possibile del suono, che risulta ricco e con bassi profondi, cancellazione del rumore ottimizzata tramite IA e connettività multidispositivo. Sono pienamente compatibili con PS5 e possono essere utilizzati anche con PC, Mac e PlayStation Portal. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione di PlayStation Pulse Elite. PlayStation Pulse Explore sono state progettate con la stessa tecnologia audio, ma rispetto al prodotto precedente sono degli auricolari wireless e quindi con dimensioni meno ingombranti e più adatti per l'utilizzo in movimento. Ecco la nostra recensione. Chiaramente, se confermate, queste promozioni saranno valide presso lo store ufficiale Direct.PlayStation e i rivenditori aderenti all'iniziativa, tra cui probabilmente Amazon, GameStop e catene come Unieuro e Mediaworld. Nei giorni scorsi billbil-kun ha svelato anche le potenziali offerte in arrivo per il DualSense e DualSense Edge, PlayStation VR2 e console PS5.