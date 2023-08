PlayStation VR2, primo sconto avvistato per il bundle con Horizon Call of the Mountain

Il retailer Monoprice ha applicato uno sconto a PlayStation VR2, nella fattispecie al bundle con Horizon Call of the Muntain: il pacchetto è disponibile sul sito a 549,99 dollari anziché 599,99.

Pare si tratti della prima riduzione di prezzo per il visore Sony, che alcuni temono sia già stato abbandonato da Sony a causa della la mancanza di annunci relativi a nuove produzioni first party in programma per il dispositivo.