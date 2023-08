Metroid Prime 4 avrà dei livelli molto grossi, ma non sarà open world, secondo un'indiscrezione

Nick Baker di XboxEra ha raccolto alcune indiscrezioni relative all'attesissimo Metroid Prime 4 , sparito dai radar dopo l'annuncio del riavvio dello sviluppo, che parlano di un gioco con delle mappe molto grosse , ma non open world . Naturalmente è giusto specificare che si parla di informazioni non ufficiali, che vanno prese con tutte le molle del caso, in mancanza di notizie ufficiali da parte di Nintendo.

Le nuove informazioni

Metroid Prime 4 per ora è solo un logo

Il riavvio dello sviluppo di Metroid Prime 4 risale ormai a quattro anni e mezzo fa. Il gioco è stato preso in mano da Retro Studios, ma non è più apparso pubblicamente in alcuna forma. Considerando che voci sempre più insistenti vogliono l'arrivo di una nuova console di Nintendo per la seconda metà del 2024, molti ritengono che il nuovo Metroid possa essere diventato un titolo di lancio di quest'ultima, anche se non si può escludere che uscirà anche su Nintendo Switch, considerando anche quanto sono diventati lunghi i passaggi generazionali.

Speculazioni a parte, le informazioni raccolte da Baker su Metroid 4, da una fonte che afferma di aver visto il gioco direttamente, parlano di un titolo "visivamente incredibile" e di "aree molto grosse", più grandi di quelle dei capitoli precedenti, che alla gola profonda hanno ricordato alcuni scenari di Halo Infinite (che di suo è open world).

Per il resto vi ricordiamo che gli appassionati della serie Metroid hanno avuto comunque parecchie soddisfazioni negli ultimi anni, tra l'ottimo Metroid Dread e l'eccellente Metroid Prime Remastered.