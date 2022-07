Pokémon GO: arriva l'Aroma avventura giornaliera, ecco come funziona

Niantic ha annunciato l'arrivo su Pokémon GO del nuovo Aroma avventura giornaliera, un nuovo strumento grazie al quale i giocatori potranno incontrare e catturare Pokémon che solitamente non appaiono in natura.

Come spiegato sul sito ufficiale di Pokémon GO, l'Aroma avventura giornaliera verrà aggiunto nel corso della prossima settimana e una volta attivato i suoi effetti dureranno per 15 minuti. Vi basterà iniziare ad esplorare per incontrare Pokémon che non si vedono in natura. C'è anche un altro vantaggio: funziona anche nelle zone rurali dove generalmente appaiono meno mostriciattoli in generale.

Riceverete solo un Aroma avventura giornaliera al giorno, e potrete averne uno per volta. Per attivarlo, per prima cosa, individuate questo strumento nella Borsa, oppure toccate l'icona in alto a destra sulla mappa interna al gioco. Da qui, scorrete con il dito su Aroma avventura giornaliera per utilizzarlo. Mentre Aroma avventura giornaliera è attivo, una nebbia blu apparirà intorno al vostro avatar. A questo punto i Pokémon selvatici verranno attratti verso la vostra posizione se continuate a muovervi.

Mentre l'Aroma avventura giornaliera è attivo, non è possibile usare altri aromi e viceversa. Per poterlo utilizzare dovrete prima completare la relativa ricerca speciale. Questa ricerca speciale vi insegnerà a usare Aroma avventura giornaliera e vi permetterà anche di ottenere PE.

Anche gli allenatori che non hanno molte Poké Ball nell'inventario possono sfruttare l'Aroma avventura giornaliera: con un numero pari o inferiore a 30 Poké Ball, Mega Ball e Ultra Ball, si riceveranno 30 Poké Ball all'attivazione dell'aroma.

Che ne pensate di questa novità di Pokémon GO? Fatecelo sapere nei commenti.