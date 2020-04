Pokémon GO: tanti oggetti gratis con questo codice promozionale

Non sono trascorse neppure ventiquattro ore dall'arrivo della nuova funzionalità di Pokémon GO che permette di riscattare i codici promozionali online, ed ecco che gli sviluppatori di Niantic Labs forniscono il primo a tutti i giocatori del mondo. Vi spieghiamo di cosa si tratta e come utilizzarlo per bene in questo rapido articolo.

Dato che ora è possibile riscattare codici promozionali di Pokémon GO online, oltre che nel negozio di gioco, dovreste assolutamente approfittare di questa iniziativa degli sviluppatori di Niantic Labs. Gli oggetti gratis da ottenere sono quattro Baccalampon dorate, otto Poké Ball e quattro Baccananas d'argento. Le bacche in questione sono particolarmente rare e utili nella cattura dei Pokémon selvatici, soprattutto se Leggendari; le argentate permettono anche di ottenere caramelle bonus. Chiaramente Niantic Labs sta donando questi oggetti gratuitamente per alleviare almeno un po' tutta la situazione legata al coronavirus.

Veniamo al codice promozionale da utilizzare, che è il seguente: EMRK2EZWLVSSZDC5. Appuntatelo su un foglietto, e poi utilizzatelo direttamente all'interno dell'app di Pokémon GO, oppure sul sito web predisposto dagli sviluppatori, come preferite. In questo secondo caso sarà necessario effettuare nuovamente il login con gli stessi dati utilizzati su Pokémon GO.

Di recente giocare a Pokémon GO da casa è diventato molto più facile ed appagante, merito di tutte le modifiche apportate dagli sviluppatori di Niantic Labs per affrontare come si deve la pandemia globale. Pokémon GO è un gioco che richiede di uscire per poter godere appieno di tutte le proprie funzionalità, cosa chiaramente impossibile in tempo di coronavirus.