Pokémon Unite: Tencent sta cercando tester per il MOBA sui mostri tascabili

Tencent ha aperto le registrazioni per diventare dei tester di Pokémon Unite. Al momento il colosso dell'intrattenimento cinese sta cercando persone in patria che conoscano i MOBA e abbiano familiarità con i mostri tascabili di Nintendo. Questo gioco uscirà per Nintendo Switch e dispositivi mobile in un prossimo futuro.

A chi non conoscesse Pokémon Unite consigliamo di leggere a nostra anteprima del MOBA di TiMi Studios.

Si tratta di un classico MOBA 5v5 per dispositivi mobile (Arena of Valor dovrebbe essere la base di partenza del progetto) con i Pokémon al posto dei più canonici eroi. La particolarità di Pokémon Unite è che i personaggi non solo cresceranno di livello, ma evolveranno nel corso della partita, mutando forma e guadagnando nuove abilità. Presentato ormai diversi mesi fa, Pokémon Unite non ha ancora una data di uscita. Ma, se Tencent è alla ricerca di tester, potrebbe voler dire che manca meno del previsto all'arrivo del gioco su Nintendo Switch, iOS e Android.

A questo indirizzo potrete trovare il sito pensato per il reclutamento. È completamente in cinese, ma grazie ai traduttori automatici potrete tentare la fortuna.

Vi piacerebbe giocarci prima del Natale?