Fortnite non funziona, server down in tutto il mondo

Fortnite's servers are currently down!

Fortnite non funziona : nella serata di oggi, 14 settembre 2020, migliaia di segnalazioni stanno confermando la semplice verità dei fatti. E cioè che i server sono down in tutto il mondo , senza che nessuno abbia capito bene perché. L'allarme è partito da Twitter, dove alcuni dei più importanti leaker e dataminer di Fortnite hanno subito individuato il problema ai server di gioco: su tutti Hypex , di cui vi abbiamo parlato più volta in passato. Ecco il suo tweet di conferma ai malfunzionamenti di Fortnite.

Bisogna sottolineare che il problema sembra generalizzato: pare sia impossibile accedere a Fortnite Battaglia Reale (modalità principale), a Fortnite Salva il Mondo e a Fortnite Modalità Creativa, da qualsivoglia piattaforma di gioco.

Epic Games ha dichiarato di essere al corrente del problema: lavorerà per risolverlo non appena possibile. Vi terremo aggiornati: per ora dovrete passare a qualche altro videogioco, per esempio a Call of Duty: Warzone, così almeno rimarrete in tema Battle Royale.