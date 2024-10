Prince of Persia: The Lost Crown è in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Sono finalmente iniziati gli sconti della Festa delle Offerte Prime , un'occasione perfetta per gli appassionati di videogiochi di ottenere i titoli più amati a prezzi ridotti su Amazon Italia . Ad esempio, ora potete acquistare Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 e Xbox. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni durano per 48 ore , l'8 e il 9 ottobre 2024. Se non siete abbonati, potete semplicemente usare la versione di prova gratuita di Prime per accedere agli sconti .

Scopri l'universo di Prince of Persia: The Lost Crown

In Prince of Persia: The Lost Crown, i giocatori possono sfruttare poteri temporali unici per affrontare nemici mitologici e creature corrotte dal tempo. Immergetevi in un mondo ispirato all'antica Persia, esplorando biomi ricchi di dettagli e pienamente immersivi, ciascuno con il proprio fascino e pericoli.

Il protagonista del nuovo Prince of Persia.

Il sistema di combattimento è progettato per combinare agilità e strategia, permettendo di eseguire combo spettacolari e abbattere i nemici con stile. Questo titolo vi trasporterà in un'epica avventura nel mondo del Principe di Persia, rivisitata per un'esperienza di gioco moderna e appassionante.