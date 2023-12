Project Symbiogenesis, il gioco basato su NFT di Square Enix è disponibile da oggi

Square Enix prosegue con il suo impegno sul fronte di NFT e Blockchain con il lancio di Project Symbiogenesis, uno dei giochi previsti all'interno di quest'ambito che, per il publisher nipponico, sembra rappresentare un elemento importante nel futuro.

Il titolo in questione è accessibile attraverso il sito internet ufficiale, disponibile in lingua inglese e giapponese, fruibile via browser Chrome su PC e dispositivi mobile. Per prendere parte al gioco è anche necessario avere un Wallet MetaMask NFT e un account Discord con autenticazione a due fattori.