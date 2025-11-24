PS5 riceverà due nuove funzionalità, ora disponibili per gli iscritti alla versione beta degli aggiornamenti

Sony sta facendo dei test per i futuri aggiornamenti di PS5 e i giocatori che hanno accesso alle versioni beta del firmware della console hanno potuto vedere cosa possiamo aspettarci.

Le novità per il firmware di PS5

Secondo quanto riportato, Sony avrebbe intenzione di introdurre due nuove funzionalità per l'area di Benvenuto su PlayStation 5. Prima di tutto, ci sarà una modalità "Showcase" che fa sì che quando PS5 è accesa ma non utilizzata i Widget scompaiano e lo sfondo venga mostrato a tutto schermo.

Inoltre, ci sarà anche una modalità Presentazione, con lo sfondo che cambia usando le immagini di un album selezionato dal giocatore. Si tratta in poche parole di funzionalità pensate per chi lascia la console accesa e vuole vedere lo sfondo o un effetto dinamico: non sono nulla più che dei salvaschermo ma potrebbero aiutare i giocatori più artistici a mettere in mostra le proprie creazioni con la modalità fotografica.

Dovremo attendere affinché la funzione arrivi nella versione completa ed è possibile che nel frattempo Sony la modifichi leggermente o che aggiunga altre novità prima dell'arrivo dell'update.

Segnaliamo infine i giochi PS4 e PS5 di novembre di PlayStation Plus Extra e Premium.