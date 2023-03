PS5 Slim appare nel listino di un rivenditore, ma si tratta di un fake (aggiornata)

Come segnalato da Okami Games, The Good Guys, una catena di negozi australiana ha aggiunto al proprio listino PS5 Slim, ovvero un modello più piccolo e presumibilmente più leggero della console ammiraglia di Sony, il che potrebbe suggerire l'arrivo di un annuncio ufficiale a breve.

Aggiornamento: come segnalato da Zuby Tech, la pagina del rivenditore si tratta solo di un fake o comunque di una pagina segnaposto in attesa che Sony annunci effettivamente un modello Slim, dato che è stata creata anni fa, prima ancora dell'uscita di PS5.

Segue la notizia originale.

La pagina del rivenditore riporta anche una prima descrizione del presunto nuovo modello di PlayStation 5, che tuttavia non offre particolari indicazioni sul prodotto, se non che sarà più piccola e avrà un nuovo design:

"PlayStation 5 con un nuovo look e più sottile: colori incredibilmente vividi e vibranti, immagini HDR mozzafiato e immersività, sia che tu stia giocando o guardando serie tv e contenuti in streaming", recita la pagina del prodotto che potrete raggiungere a questo indirizzo (sempre che il link non venga cancellato nelle prossime ore".

The Good Guys è una catena di negozi che conta più di 100 store sparsi in Australia e oltre 3.500 dipendenti. Non sembrerebbe trattarsi quindi del caso di un piccolo rivenditore che si "inventa" una pagina listino di PS5 Slim giusto per farsi pubblicità. In ogni caso per il momento non c'è davvero nulla di ufficiale, quindi prendete il tutto con le pinze.

In precedenza il noto insider Tom Henderson ha affermato che nel 2024 Sony lancerà PS5 Pro, ovvero un modello potenziato della sua console ammiraglia, mentre nella seconda metà del 2023 lancerà il modello "gen 2". Non è escluso che quest'ultimo sia proprio la PS5 Slim suggerita dal rivenditore australiano, che quindi oltre al lettore ottico estraibile potrebbe vantare dimensioni e peso ridotti. Non ci resta che attendere conferme o smentite ufficiali per saperlo con certezza.