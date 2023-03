Genshin Impact, update 3.6: svelate data e orario della presentazione su Twitch

Tra pochi giorni giorni Hoyoverse svelerà le novità in arrivo con l'update 3.6 di Genshin Impact tramite una presentazione che andrà in onda su Twitch. Segnatevi data e orario: l'appuntamento è fissato alle 14:00 italiane di venerdì 31 marzo 2023.

Potrete seguire la diretta all'orario indicato dal canale Twitch ufficiale del gioco, a questo indirizzo. Successivamente la registrazione della presentazione sarà disponibile sul canale YouTube di Genshin Impact a partire dalle 15:00.

Durante la diretta possiamo aspettarci i dettagli sui due nuovi personaggi già confermati per l'aggiornamento 3.6, ovvero Baizhu e Kaveh. Non mancheranno poi i rerun di vecchi banner, eventi, missioni principali e secondarie e altro ancora. Inoltre, come da tradizione, durante la presentazione verranno svelati dei codici promozionali per riscattare Primogemme, Mora e altre risorse utili.

Tenendo conto della rigida scaletta di Hoyoverse, il lancio dell'update 3.6 di Genshin Impact dovrebbe avvenire il 12 aprile 2023. Per dettagli precisi sulla data di uscita non ci resta che attendere venerdì.