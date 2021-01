PS5: il team Sony San Diego lavora a serie già note, su engine proprietari

Continuano a trapelare indizi sul misterioso team Sony San Diego, che non è mai stato ufficialmente annunciato ma che pare sia al lavoro su qualcosa per PS5 che sembrerebbe appartenere a serie già note in ambito PlayStation e su engine proprietari.

La questione del team San Diego sembra ormai il segreto di Pulcinella: Sony non ha mai annunciato in via ufficiale la creazione di tale team, né è mai stato reso noto a cosa stia lavorando, ma ormai si tratta di una squadra che sembra ben composta e il tempo passato dalle prime notizie fa pensare che stiano lavorando a qualcosa ormai da un po'.

Per diverso tempo si è pensato che potessero essere al lavoro su Uncharted 5, poi l'uscita di scena di alcuni elementi chiave del team, come gli ex-Naughty Dog John Bautista e Quentin Cobb, ha fatto pensare che Sony avesse chiuso il team di sviluppo. A stretto giro, è arrivata la smentita da parte dei diretti interessati, con il team che è ancora vivo e vegeto e il progetto che non è stato cancellato.

Ma di cosa si tratta, in definitiva? Non è dato saperlo, ancora, ma qualche dettaglio può essere ricavato dal profilo LinkedIn di Michael Mumbauer, senior director di Visual Arts, che ha fatto da supporto al team di San Diego ed è stato peraltro anche ospite di David Jaffe in un podcast in cui ha riferito qualche vago dettaglio sullo studio.

Dal profilo in questione si evince che il progetto in corso è un action adventure tripla A, sviluppato su tecnologia proprietaria, ovvero un engine sviluppato internamente, e che tutto il team San Diego pare sia costruito per lavorare all'espansione di franchise già esistenti presso Sony PlayStation e "costruire nuove storie per i giocatori della nuova generazione".

Resta decisamente in pista l'ipotesi Uncharted 5, ma si aprono anche diverse altre possibilità, a dar retta a questi indizi, visto che di serie action adventure tripla A ce ne sono parecchie in casa PlayStation.