Quantic Dream vince la causa per diffamazione contro Le Monde, ma ne perde un'altra

Quantic Dream, lo studio autore di Heavy Rain e Detroit: Become Human, ha vinto in tribunale la causa per diffamazione intentata al giornale francese Le Monde, ma al tempo stesso ha perso quella con Mediaparte.

Nel 2018, le testate francesi Le Monde, Mediaparte e Canard PC avevano pubblicato dei report che dipingevano un quadro piuttosto allarmante e che affermavano che all'interno dello studio si sarebbero verificati episodi di sessismo, razzismo e omofobia. Il caso fece particolare scalpore anche per un presunto archivio di circa seicento fotomontaggi di carattere omofobico o sessista, alcuni dei quali con simboli nazisti, che miravano a denigrare alcuni componenti del team.

In seguito Quantic Dream ha intentano una causa per diffamazione, i cui verdetti sono arrivati in questi giorni.

Nello specifico lo studio ha vinto contro Le Monde lo scorso 9 settembre. Il giornale francese ha perso in quanto non potuto dimostrare la veridicità dei fatti riportati nell'articolo, non potendo svelare i nomi delle fonti anonime all'interno dello studio da cui ha ottenuto le informazioni. Lo stesso risultato invece non è stato raggiunto con il sito Mediapart, che dunque è stato scagionato da qualsiasi accusa di diffamazione.

Quantic Dream, artwork di Detroit: Become Human, l'ultimo titolo pubblicato dallo studio

Durante il processo, che si è svolto a maggio, un portavoce di Quantic Dream aveva dichiarato a GamesIndustry.biz che lo studio aveva portato in tribunale le due testate francesi per aver "pubblicato articoli che crediamo non siano stati scritti in buona fede, né facendo ricerche o raccogliendo prove ragionevoli, il che ha portato a false conclusioni che hanno danneggiato enormemente la reputazione e il morale dello studio."

Nel frattempo, secondo alcuni rumor Quantic Dream sta lavorando a un nuovo progetto di Star Wars. Potrebbe trattarsi di un titolo più action di Heavy Rain e Detroit: Become Human e di cui a breve potrebbe arrivare il reveal.