Rainbow Six: Siege, il team di sviluppo si dedica a un nuovo progetto

Rainbow Six: Siege è protagonista di un passaggio di consegne: il team di sviluppo originale del gioco si dedicherà a un nuovo progetto, venendo sostituito da altre figure.



Nello specifico, il creative director Xavier Marquis e il brand director Alexandre Remy lasceranno spazio ad altre persone, su tutti il game director Leroy Athanassoff per coordinare i lavori su Tom Clancy's Rainbow Six: Siege d'ora in avanti.



"C'è stato un momento in cui il gioco dipendeva fortemente da noi, durante la sua genesi iniziale", ha dichiarato Marquis. "Tuttavia adesso Rainbow Six: Siege è qualcosa di diverso, un tutt'uno fra gioco e community."



L'avvicendamento, conferma Ubisoft, non implicherà in alcun modo uno stop allo sviluppo: l'intenzione della casa francese è di continuare a rinnovare l'esperienza ancora a lungo.