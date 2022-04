Rainbow Six: Siege, un trailer per la mappa Pianure di Smeraldo: disponibile ora

La nuova mappa intitolata Pianure di Smeraldo è disponibile a partire da oggi per gli utenti di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, e Ubisoft ha pensato bene di presentarla con un trailer.

In attesa del lancio di Rainbow Six Mobile, annunciato per iOS e Android un paio di settimane fa, la casa francese non trascura ovviamente l'esperienza principale, continuando ad arricchirla di contenuti inediti come appunto questo suggestivo scenario irlandese.

"Scopri le dolci colline dell'Irlanda del Nord nel country club e ranch privato Pianure di smeraldo", recita la descrizione ufficiale. "Non c'è niente come l'odore della pioggia che invade l'aria mentre esplori le lussuose scuderie e i giardini. Anche se l'ambiente idilliaco può sembrare ideale per una vacanza rigeneratrice, non avrai decisamente tempo per pensare al golf."

"I due piani di questa mappa presentano una netta distinzione, con un piano inferiore moderno che contrasta con lo stile classico del piano superiore del maniero, consentendo così maggiore facilità nelle istruzioni e nell'orientamento."

"Azzarderai una discesa col rampino attraverso il lucernario, approfitterai delle tre scale interne o cercherai riparo nel cavedio del camino? Parzialmente ispirate a Bartlett e Confine, queste camere spaziose offrono ampie possibilità d'azione in questa mappa di medie dimensioni."

"Non preoccuparti, le scuderie sono state sgomberate quindi non rischierai di causare accidentalmente vittime equine."