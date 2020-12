Rainbow Six Siege: update Y5S4.1 introduce una novità per i match personalizzati

Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Tom Clancy's Rainbow Six Siege su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Parliamo dell'update Y5S4.1 che, oltre a correggere tutta una serie di bug, introduce anche una novità per i match personalizzati.

L'update Y5S4.1 permette infatti di cambiare il timer dedicato alla fase di pianificazione di un match. Il giocatore che ha creato la lobby del match personalizzato ha accesso a questa feature che, di base, è impostata a 10 minuti: ora può essere cambiata per, ad esempio, costringere i giocatori a definire una strategia in tempi più stretti.

L'update Y5S4.1 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege introduce però anche delle modifiche agli operatori. Infatti, Aruni - il più recente operatore inserito - non potrà più raccogliere il proprio "Surya Laser Gate" dopo averlo posizionato sulla finestra occidentale al primo piano della reception della mappa Kafe Dostoyesvky. Inoltre, Tachanka - che già aveva subito delle modifiche - è stato cambiato ancora una volta. L'update risolve il problema del suono mancante quando si usa l'arma di Tachanka e, inoltre, fa in modo che i proiettili del suo Shimikha Launcher non colpiscano i muri invisibili.

Non mancano ovviamente tutta una serie di correzioni a vari tipi di bug, con questo nuovo aggiornamento di Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ad esempio, sono stati eliminati i problemi di rilevamento delle collisioni e dei colpi nelle mappe Grattacielo e Aereo. Infine, sono stati rimossi problemi legati al disinnescatore.

Per tutti i dettagli sulle correzioni minori dedicata a Tom Clancy's Rainbow Six Siege potete raggiungere il sito ufficiale a questo indirizzo.