Ratchet & Clank: Rift Apart, chi è la Lombax femmina vista nella demo?

Ratchet & Clank: Rift Apart ha tra i protagonisti una misteriosa Lombax femmina, la cui identità non è stata ancora svelata ma che potrebbe essere stata suggerita dagli sviluppatori di Insomniac nel corso dell'intervista andata in scena durante la Gamescom 2020.

Marcus Smith, in particolare, potrebbe aver lanciato qualche indizio su chi sia la misteriosa Lombax, che sappiamo già essere un personaggio giocabile e importante all'interno di Ratchet & Clank: Rift Apart, comparsa anche nella demo mostrata all'Opening Night Live della Gamescom 2020 ma senza essere svelata più di tanto.

Siamo dunque sul fronte delle supposizioni, ma considerando quanto affermato da Smith, l'idea è che si possa trattare di una versione alternativa di Ratchet, proveniente da una delle varie dimensioni che i protagonisti possono attraversare.

Come elaborato anche da GamesRadar, che ha pubblicato l'estesa intervista a Insomniac Games, la misteriosa Lombax sembra conoscere Clank, visto che non sembra essere sorpresa dalla sua presenza quando questi piomba al suo cospetto. Sembra più sorpresa dal fatto che il robot la chiami Ratchet, come se si trattasse di una sorta di paradosso dimensionale.

Questo spiegherebbe anche come mai il personaggio ha la coda, cosa che non corrisponde a quanto riportato nel lore classico e potrebbe spiegarsi con la provenienza da un'altra dimensione in cui le cose sono un po' diverse: "Direi che è una cosa che va contro le regole della fisiologia dei Lombax, almeno nella dimensione a cui appartiene Ratchet e a cui siamo abituati", ha affermato Smith, forse suggerendo proprio la teoria che la Lombax femmina sia una sorta di Ratchet da un'altra dimensione.