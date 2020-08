Genshin Impact: data di uscita ufficiale della versione PS4

miHoYo ha annunciato la data d'uscita ufficiale della versione PS4 di Genshin Impact, che corrisponde a quella delle versioni PC, iOS e Android: il 28 settembre 2020. Non è chiaro come mai sia stata annunciata in secondo momento, ma l'importante è che esca.

Come scritto nel nostro provato, Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione dallo stile visivo alla The Legend of Zelda, caratterizzato da ambientazioni ampie, suggestive e coloratissime.

La nuova prova di Genshin Impact, tentennamenti tecnici a parte, ci ha lasciato con le stesse buone impressioni della prima: è un gioco che si ispira molto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild ma si sforza di proporre qualcosa, se non innovativo, quantomeno frizzante e coinvolgente. C'è tanto da fare, tra le due città di Mondstadt e Liyue, e come spesso capita nei giochi di ruolo spenderete la maggior parte del tempo a spingervi sempre più in là con l'esplorazione lasciando la storia principale in panchina per favorire la vostra curiosità. C'è la promessa di tanto divertimento, a patto di non rendere predominante il pay to win e mantenere una certa varietà nei mostri che comunemente abitano Tevyat, e almeno in parte il dubbio sul peso delle microtransazioni è stato alleggerito.