Ratchet & Clank: Rift Apart male su Steam, meno di 9.000 giocatori contemporanei

Ratchet & Clank: Rift Apart sta andando male su Steam: il titolo di Insomniac Games ha fatto registrare un picco di meno di 9.000 giocatori contemporanei, dunque numeri sostanzialmente inferiori rispetto alle altre esclusive PlayStation approdate su PC.

Disponibile dal 26 luglio, Ratchet & Clank: Rift Apart non è stato recensito in anticipo rispetto all'uscita, visto che Sony non ha fornito i codici per tempo, ed esiste dunque la possibilità che proprio per questo motivo gli utenti abbiano proceduto all'acquisto con molta cautela.

Fatto sta che nelle ore successive al lancio il gioco ha totalizzato appena 8.757 giocatori concomitanti, contro il picco di 36.496 giocatori fatto segnare dal pur chiacchierato e controverso The Last of Us Parte 1, a sua volta circa la metà rispetto ai 66.436 giocatori di Marvel's Spider-Man.