Red Dead Redemption 2 e DLSS su PC, un video mostra i miglioramenti

Red Dead Redemption 2 ha ricevuto ieri un aggiornamento che introduce il DLSS su PC, e il video che potete visionare cliccando qui (l'autore non consente l'embed, purtroppo) evidenzia i miglioramenti che tale tecnologia mette a disposizione.

Il supporto al DLSS per Red Dead Redemption 2, come saprete, consente di far girare il titolo targato Rockstar Games a una risoluzione effettiva inferiore a quella mostrata, pur senza perdere qualità.

Ciò significa che, a parità di effetti visivi e complessità grafica, è possibile ottenere un frame rate più alto senza rinunciare alla definizione dell'immagine, come dimostra il filmato.

Nello specifico, il canale Benchmark Lab ha impostato Red Dead Redemption 2 a 4K e con gli effetti al massimo, ottenendo generalmente 76 fps con DLSS, 66 fps con TAA e 45 fps con MSAA utilizzando una NVIDIA RTX 3080.

Questo tipo di risultati fa capire come mai ci sia tanto clamore attorno a tale tecnologia e alla sua equivalente di casa AMD, la FidelityFX Super Resolution, parecchio attesa dai possessori di PS5 e Xbox Series X|S.