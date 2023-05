Redfall premiato dai voti di Famitsu, ma Star Wars Jedi: Survivor rimane il migliore della settimana

Sono ora disponibili i voti delle recensioni dell'ultimo numero di Famitsu, famosa rivista giapponese. Questa settimana troviamo le recensioni di quattro giochi ben noti anche in occidente, con voti più che discreti, compresi Redfall e Star Wars Jedi Survivor. Per la precisione, i voti sono:

Bramble: The Mountain King (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 9/7/6/8 [30/40]

Redfall (Xbox Series) - 8/6/8/8 [30/40]

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series) - 9/9/9/8 [35/40]

TT Isle Of Man: Ride on the Edge (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 9/8/7/7 [31/40]

Vi ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse e poi somma i voti, per un massimo di 40 punti. Come potete vedere, si è trattata di una buona settimana secondo la testata giapponese, ha premiato in modo consistente anche un gioco alquanto criticato come Redfall che ha racimolato ben tre 8 su 10, con un solo 6 su 10 che abbassa la media.

È rilevante il fatto che ben tre recensori abbiano trovato il gioco molto buono. Per confronto, possiamo vedere che Bramble: The Mountain King ha causato una grande spaccatura tra i recensori, che hanno assegnato un sei, un sette, un otto e un nove. Più consistenti invece i voti di Star Wars Jedi: Survivor, che ha preso tre nove e un otto per un totale di 35/40, il più alto della settimana. A chiudere troviamo invece il gioco di guida TT Isle Of Man: Ride on the Edge, che passa dal sette al nove.

Diteci, concordate con queste votazioni, oppure non vi convincono?