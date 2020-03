Resident Evil 3, Capcom spiega perché ha cambiato l'aspetto di Jill Valentine

Capcom ha spiegato perché ha cambiato l'aspetto di Jill Valentine nel remake di Resident Evil 3, l'atteso ritorno del Nemesis in arrivo su PS4, Xbox One e PC a fine marzo.



In una recente intervista pubblicata sul numero 343 di Edge, qui le ultime recensioni della celebre rivista inglese, il producer Peter Fabiano ha parlato dei motivi che hanno spinto Capcom a modificare l'aspetto di Jill Valentine.



Capcom ha pensato che la protagonista aveva bisogno di risaltare nuovamente come faceva nel gioco originale. "In questo gioco tutto è a livello fotorealistico. Stiamo cercando di creare un'atmosfera il più credibile possibile. Volevamo avere un Jill che fosse all'altezza, ma fosse anche fedele alla sua personalità ed essenza originali. Ed è così che è nata la nuova Jill," ha detto Fabiano.



Abbiamo recentemente provato il remake di Resident Evil 3 e lo abbiamo trovato davvero convincente. Contemporaneamente abbiamo dato anche un'occhiata a Resident Evil: Resistance, l'online di Resident Evil 3 Remake.



Quanto aspettate questo ritorno?