Resident Evil 4: video confronta il remake con l'originale, svelando alcune differenze interessanti

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che paragona Resident Evil 4 Remake per PS5, Xbox Series X|S e PC con la versione originale, basandosi sul trailer pubblicato ieri da Capcom in occasione dello State of Play di Sony. Ovviamente per un confronto completo e dettaglio sarà necessario aspettare il debutto del rifacimento per piattaforme current-gen, ma già da ora il filmato mette in luce evidenti (e scontate) migliorie al comparto grafico ma anche delle interessanti differenze per quanto riguarda alcune scelte stilistiche e non solo.

Ci teniamo a precisare che la versione "originale" di Resident Evil 4 mostrata nel filmato probabilmente si tratta di uno dei porting visti su console e PC negli ultimi anni, che presentano tra le altre cose il formato 16:9 con risoluzione Full HD o superiore.

Per quanto riguarda l'aspetto grafico, ovviamente i Ganados e le location sono state arricchite di tantissimi dettagli. In particolare possiamo aspettarci anche un redesign di varie aree, mentre alcune, come possiamo vedere dal video, apparentemente presenteranno un layout inalterato rispetto all'originale.

ElAnalistaDeBits fa notare inoltre che le fasi iniziali di Resident Evil 4 Remake si svolgeranno prima dell'alba, mentre nell'originale era pieno giorno. Inoltre in questa riedizione la giacca di Leon è differente e ricorda quella della versione alpha del gioco mentre Ada non indossa più l'iconico abito elegante con vistosa spaccatura.

Inoltre possiamo aspettarci anche nuove sequenze inedite, come ad esempio la scena in cui Leon parla con il Presidente degli Stati Uniti prima di mettersi alla ricerca di Ashley, che come possiamo notare ha subito un significativo restyle. Rimanendo in tema, un altro segmento del trailer di annuncio dello State of Play sembrerebbe indicare che nelle fasi iniziali di Resident Evil 4 giocheremo nei panni di Ashley in una sequenza inedita.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC il 24 marzo 2023. Capcom sta lavorando anche a contenuti pensati per PlayStation VR2 nonché a un porting di Resident Evil Village.