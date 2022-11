Risk of Rain 2: Gearbox continuerà a fare aggiornamenti, mentre Hopoo creerà nuovi giochi indie

Come vi abbiamo già riportato, Gearbox - autore di Borderlands - ha acquistato l'IP di Risk of Rain da Hopoo Games. Cosa succederà ora? Il team di Gearbox si occuperà di realizzare i prossimi aggiornamenti, mentre Hopoo Games continuerà a sviluppatore giochi in modo indipendente.

GamesRadar+ ha contattato il co-fondatore di Hopoo, Paul Morse, per avere maggiori dettagli su cosa significhi per la serie la vendita dell'IP di Risk of Rain. Per quanto riguarda il contributo di Hopoo a Risk of Rain in futuro, Morse ha potuto solo dire che condividerà ulteriori informazioni più avanti. Tuttavia, ha fatto luce sul modo in cui la vendita influenzerà i giocatori di Risk of Rain 2.

"Gearbox ha intenzione di continuare a creare contenuti per Risk of Rain 2 e nei prossimi mesi avrà altre informazioni da condividere sul futuro del franchise", ha dichiarato, facendo eco a un tweet di Hopoo in cui si afferma che questa vendita porterà a "più contenuti per Risk of Rain". È anche stato scritto: "Sappiamo che i nostri amici di Gearbox sono incredibilmente motivati a fare la cosa giusta per i fan".

Morse ha chiarito che, nonostante la vendita della sua IP principale, Hopoo Games non ha smesso di produrre giochi. Morse ha affermato che lo studio ha intenzione di sviluppare in modo indipendente nuovi giochi non legati a Risk of Rain. Il team ha già creato un gioco di un'altra IP in passato (Deadbolt, un gioco d'azione e stealth in 2D), ma Risk of Rain 2 era il suo progetto principale da tempo.